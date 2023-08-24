В Магасе прошел открытый турнир в честь 10-летия Федерации плавания Ингушетии

Как сообщили в Минспорта региона, в соревнованиях принимали участие спортсмены из Дагестана, Чечни и Ингушетии. По итогам всех заплывов ингушские пловцы показали отличные результаты. Так, Урусханов Мухаммад занял первое место на дистанции 100 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем среди спортсменов 2008 года рождения. Угурчиев Магомед также занял первое место на дистанции 50 метров вольным стилем среди спортсменов 2010 года рождения.

Мартазанов Мухамед и Гуляев Богдан поднялись на вторую ступеньку пьедестала на различных дистанциях и стилях плавания. Сухоруков Андрей также стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем среди спортсменов 2012 г. р. Угурчиев Магомед и Крылов Максим заняли третьи места на дистанциях 50 метров баттерфляем (2010 г. р.) и 50 метров брассом (2009 г. р.). Сухоруков Андрей стал третьим на дистанции 50 метров брассом (2012 г. р.).

Кроме того, команды из Ингушетии заняли второе место в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем среди спортсменов 2008-2010 и 2011-2012 годов рождения.

Напомним, организовали соревнования региональная общественная организация Федерация плавания Республики Ингушетия и республиканское Министерство по физической культуре и спорту.