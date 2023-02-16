В Магасе прошел вечер памяти, посвященный 34-летию вывода советских войск из Афганистана

Участниками мероприятия, которое прошло в Центре театра, кино и креативных индустрий, стали представители совета ветеранов Афганистана и Общественной палаты республики, участники афганской войны.

Начался памятный вечер с показа документального фильма «Афган, грани войны», предоставленного Фондом имени генерала армии, Героя России Виктора Дубынина. После чего выступили председатель совета ветеранов Гурсман Муталиев и председатель Общественной палаты Лейла Амерханова. Для воинов-интернационалистов были также подготовлены концертные номера.

Руководитель ЦТКиКИ Мадина Дзортова выразила соболезнования семьям огибшим и пожелала здоровья живым ветеранам. Она имеет непосредственное отношение к совету ветеранов, так как ее брат является одним из тех героев, которые отдали жизнь на этой войне.

В заключение мероприятия каждый участник получил в подарок флешку с фильмом «Афган, грани войны» и книгу «Повесть о настоящем генерале» о жизни и смерти Героя России Виктора Петровича Дубынина.