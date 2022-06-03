В Магасе прошло мероприятие, посвященное ингушским народным играм

Ингушский краевед-этнограф и педагог Султан Мерешков рассказал и показал воспитанникам и гостям центра о проведении досуга предками ингушей, в частности об ингушских народных играх. Этому исследованию он посвятил многие годы, собранный материал издан в сборнике «Ингушские игры», написанном на русском и ингушском языках.

Султан Алаудинович рассказал не только о самих играх, но и об используемых предметах, которые он лично изготовил по старинным образцам и описаниям игр. По его словам, старинные игры хоть и не отличаются сложностью правил, но требуют определенной ловкости. Среди игр, которые показал этнограф, были игры и для мальчиков, и для девочек.

Современные ребята, чья жизнь, казалось бы, столь отличается от жизни их предков, играли, будто продолжая недавно брошенную игру.