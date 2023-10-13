В Магасе проводятся работы по обслуживанию городской зеленой зоны

В рамках плановых работ осуществляется обрезка деревьев и кустарников с целью улучшения их внешнего вида и поддержания здоровья, также была обрезана и приствольная поросль.

«Для защиты растений от различных грибков и насекомых мы обрабатываем их специальным препаратами», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, зеленые насаждения удобряются перед наступлением зимней поры, дабы обеспечить их необходимыми питательными веществами.

Отметим, что подобные мероприятия проводятся с целью облагораживания мест общественного назначения в городе и создания комфортной среды как для местных жителей, так и для гостей.