В Магасе пройдёт концерт с лазерным и огненным шоу к 30-летию Ингушетии

«В 11:00 мск на площади Алания начнется праздничный концерт с участием артистов ингушской эстрады. В это же время запланировано открытие Аллеи Отца. В 15:00 мск на площади Алания пройдет детский праздник с участием аниматоров, а уже в 21:00 мск там развернется настоящее огненное и лазерное шоу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что концертная программа завершится в 22:00 мск праздничным салютом.

Как ранее сообщалось, центральное мероприятие к юбилею Ингушетии пройдет в городе Сунжа на стадионе имени Дьякова, начало в 19 часов. На концерте выступят прославленные хореографические коллективы СКФО и ЮФО, а также звезды российской эстрады. Зрители увидят представление с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Также праздничные мероприятия будут проходить во всех населенных пунктах. В столице региона они начнутся в 11 часов.

В Магасе и Сунже гости смогут посетить выставки декоративно-прикладного искусства. Здесь будут представлены картины из рыбьей кожи, ковры-истинги ручной работы, кованые и гончарные изделия, сельхозпродукция от ингушских фермеров.