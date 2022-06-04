В Магасе пройдёт концерт с лазерным и огненным шоу к 30-летию Ингушетии
На площади Алания в Магасе вечером 4 июня пройдёт концерт с лазерными и огненными постановками в рамках 30-летия Ингушетии, сообщает пресс-служба администрации города.
«В 11:00 мск на площади Алания начнется праздничный концерт с участием артистов ингушской эстрады. В это же время запланировано открытие Аллеи Отца. В 15:00 мск на площади Алания пройдет детский праздник с участием аниматоров, а уже в 21:00 мск там развернется настоящее огненное и лазерное шоу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что концертная программа завершится в 22:00 мск праздничным салютом.
Как ранее сообщалось, центральное мероприятие к юбилею Ингушетии пройдет в городе Сунжа на стадионе имени Дьякова, начало в 19 часов. На концерте выступят прославленные хореографические коллективы СКФО и ЮФО, а также звезды российской эстрады. Зрители увидят представление с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Также праздничные мероприятия будут проходить во всех населенных пунктах. В столице региона они начнутся в 11 часов.
В Магасе и Сунже гости смогут посетить выставки декоративно-прикладного искусства. Здесь будут представлены картины из рыбьей кожи, ковры-истинги ручной работы, кованые и гончарные изделия, сельхозпродукция от ингушских фермеров.