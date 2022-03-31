В Магасе высадят 200 саженцев ясеня в рамках акции «Сад памяти»
В столице Ингушетии Магасе высадят две сотни саженцев ясеня в рамках международной акции «Сад памяти», сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«В мероприятии примут участие 30 молодых эковолонтеров региона. Студенты разделятся на две команды и приступят к правильному выполнению цели. Перед посадкой саженцев они пройдут инструктаж от специалиста лесного направления Минприроды Ингушетии», — говорится в сообщении.
Команда, которая сумеет соблюсти должным образом технику посадки, получит специальные экопризы.
Всего в Ингушетии в рамках акции «Сад памяти» планируется высадить более 55 тыс. саженцев разных пород деревьев на площади 22 гектара.