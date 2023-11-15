Благоустройство

В Магасе завершается благоустройство сквера на улице 65 лет Победы

0

В столице региона к концу ноября сдадут в эксплуатацию реконструированный сквер, располагающийся в 10-м микрорайоне города на улице 65 лет Победы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«Уже завершены работы по озеленению территории, модернизирована система освещения, установлены скамейки, урны и так далее. Готовность объекта оценивается примерно на 90%», — рассказал собеседник.

Отмечается, что сквер облагораживается в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мэр Магаса провел встречу с детьми-сиротами
В Ингушетии запустили исламское радио
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства ФОКа в Сунже
Вопрос трудоустройства ветеранов СВО возьмут на контроль в правительстве Ингушетии
В Ингушетии пресекли незаконную добычу гравия
Центр обслуживания клиентов Назрани филиала «Ингушэнерго» сменил адрес
В Сунже Ингушетии проведены работы по устройству уличного освещения
Депутаты парламента Ингушетии приняли участие в патриотической акции ко Дню призывника
В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по боксу «Спорт против наркотиков»
В Назрани отключат свет из-за внеплановых ремонтных работ
Ингушские спортсмены завоевали три медали на всероссийских соревнованиях в Подмосковье

Главное

Яндекс.Метрика

 