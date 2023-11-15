В Магасе завершается благоустройство сквера на улице 65 лет Победы
В столице региона к концу ноября сдадут в эксплуатацию реконструированный сквер, располагающийся в 10-м микрорайоне города на улице 65 лет Победы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
«Уже завершены работы по озеленению территории, модернизирована система освещения, установлены скамейки, урны и так далее. Готовность объекта оценивается примерно на 90%», — рассказал собеседник.
Отмечается, что сквер облагораживается в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».