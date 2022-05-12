В магазинах Карабулака Ингушетии спекулятивного роста цен не наблюдается

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии, мониторинг цен провели представители администрации города и Роспотребнадзора по региону. Особое внимание было уделено крупным торговым центрам, реализующим продукты питания.

Анализ цен на представленные на полках социально значимые товары показал, что спекулятивного их роста в муниципальном образовании не наблюдается, надбавка к закупочной стоимости не превышает 10%.