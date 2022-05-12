Ценовая политика

В магазинах Карабулака Ингушетии спекулятивного роста цен не наблюдается

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В Карабулаке Ингушетии прошло очередное мероприятие по контролю цен в местных продовольственных магазинах.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии, мониторинг цен провели представители администрации города и Роспотребнадзора по региону. Особое внимание было уделено крупным торговым центрам, реализующим продукты питания.

Анализ цен на представленные на полках социально значимые товары показал, что спекулятивного их роста в муниципальном образовании не наблюдается, надбавка к закупочной стоимости не превышает 10%.

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