В магазинах Карабулака Ингушетии спекулятивного роста цен не наблюдается
В Карабулаке Ингушетии прошло очередное мероприятие по контролю цен в местных продовольственных магазинах.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии, мониторинг цен провели представители администрации города и Роспотребнадзора по региону. Особое внимание было уделено крупным торговым центрам, реализующим продукты питания.
Анализ цен на представленные на полках социально значимые товары показал, что спекулятивного их роста в муниципальном образовании не наблюдается, надбавка к закупочной стоимости не превышает 10%.