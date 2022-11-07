В Малгобеке Ингушетии обсудили вопросы, связанные с осенним призывом

На мероприятие под руководством мэра Муссы Галаева, сообщила его пресс-служба, были приглашены представители военкомата и жители города.

В своем выступлении глава администрации муниципального образования акцентировал внимание на том, что в настоящее время одним из проблемных вопросов, возникших в ходе призыва, остается организация и проведение оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Подводя итоги совещания, градоначальник призвал ответственных лиц усилить контроль над проведением призыва на военную службу и принять все меры для обеспечения явки граждан на заседания призывной комиссии.