Призыв

В Малгобеке Ингушетии обсудили вопросы, связанные с осенним призывом

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В Малгобеке обсудили вопросы, связанные с осенним призывом граждан на военную службу.

На мероприятие под руководством мэра Муссы Галаева, сообщила его пресс-служба, были приглашены представители военкомата и жители города.

В своем выступлении глава администрации муниципального образования акцентировал внимание на том, что в настоящее время одним из проблемных вопросов, возникших в ходе призыва, остается организация и проведение оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Подводя итоги совещания, градоначальник призвал ответственных лиц усилить контроль над проведением призыва на военную службу и принять все меры для обеспечения явки граждан на заседания призывной комиссии.

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