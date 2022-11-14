В Малгобеке Ингушетии провели акцию по посадке деревьев

Как сообщили в мэрии города, на этот раз посадили молодые саженцы павловния. «Это нужное и важное дело. Я уже представляю, как красиво будет в нашем сквере через несколько лет, как замечательно будем в нём отдыхать под сенью деревьев. Приятно осознавать, что ты причастен к этому», — поделился один из работников администрации муниципального образования.

Отмечается, что также завершена посадка саженцев катальпы с участием сотрудников подведомственных учреждений на территории физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на территории второго микрорайона г. Малгобек.