Гуманитарная помощь

В Малгобеке Ингушетии собрано 1,5 тонны гуманитарной помощи для жителей Палестины

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Неравнодушные жители Малгобека продолжают собирать гуманитарную помощь пострадавшим жителям Палестины.

Отмечается, что силами горожан собрано 1,5 тонны помощи. В акции принимают участие простые граждане, предприниматели, представители духовенства, госслужащие.

«Эта акция в очередной раз показывает, что Малгобек никогда не стоял в стороне от тех процессов, которые происходят в мире и касаются жизней людей. Наша задача сегодня — помочь палестинскому народу тем, чем реально можем. Наши жители в своих молитвах просят Всевышнего облегчить жизнь народа Палестины и Газы, чтобы там скорее воцарился мир. Мы благодарны каждому, кто внес свой вклад в оказание этой помощи», — рассказал газете «Ингушетия» мэр города Мусса Галаев.

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