В мэрии Магаса обсудили ход призывной кампании

В работе совещания приняли участие ответственные по призыву сотрудники администрации.

«Проводим подворный обход совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Магасу, по адресам призывников с вручением повесток о необходимости явки в военной комиссариат», — о таких промежуточных результатах военного призыва на территории города доложил специалист муниципалитета.

Как отметил Аушев, призывная кампания проходит согласно плану. В настоящее время призвано 5 человек. Это лимит, установленный для МО города Магаса.

По итогам встречи Усман Аушев дал поручение участникам обсуждения своевременно и в полном объеме вручать повестки призывникам и призвал всех граждан, подлежащих призыву, своевременно явиться для прохождения медкомиссии.