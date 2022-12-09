Призыв

В мэрии Магаса обсудили ход призывной кампании

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В администрации города Магаса прошла встреча главы столицы Усмана Аушева с майором полиции Ахмедом Нальгиевым, с которым обсудил вопросы проведения мероприятий по призыву на военную службу.

В работе совещания приняли участие ответственные по призыву сотрудники администрации.

«Проводим подворный обход совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Магасу, по адресам призывников с вручением повесток о необходимости явки в военной комиссариат», — о таких промежуточных результатах военного призыва на территории города доложил специалист муниципалитета.

Как отметил Аушев, призывная кампания проходит согласно плану. В настоящее время призвано 5 человек. Это лимит, установленный для МО города Магаса.

По итогам встречи Усман Аушев дал поручение участникам обсуждения своевременно и в полном объеме вручать повестки призывникам и призвал всех граждан, подлежащих призыву, своевременно явиться для прохождения медкомиссии.

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