В МКЖР Ингушетии продолжается работа в рамках проекта «Я — очевидец»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии продолжается работа в рамках проекта устной истории «Я — очевидец», сообщила пресс-служба учреждения.

Сотрудники музея очередной свой выезд совершили в сельское поселение Яндаре Назрановского района, где проживает Ханифа Хусейновна Хашагульгова, 1937 года рождения. Она рассказала о тяжелом времени, проведенном вдали от родины, об испытаниях на своём непростом жизненном пути.

«Друзья, мы напоминаем вам, что если у вас в семье или среди родственников есть люди, побывавшие в депортации и которые могут поделится событиями того времени, просим связаться с нами, прислав сообщение на почтовый адрес mkgr@mail. ru», — обращаются музейные работники к жителям Ингушетии.

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