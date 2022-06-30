Сотрудники музея очередной свой выезд совершили в сельское поселение Яндаре Назрановского района, где проживает Ханифа Хусейновна Хашагульгова, 1937 года рождения. Она рассказала о тяжелом времени, проведенном вдали от родины, об испытаниях на своём непростом жизненном пути.

«Друзья, мы напоминаем вам, что если у вас в семье или среди родственников есть люди, побывавшие в депортации и которые могут поделится событиями того времени, просим связаться с нами, прислав сообщение на почтовый адрес mkgr@mail. ru», — обращаются музейные работники к жителям Ингушетии.