Презентация

В МКЖР Ингушетии прошла презентация видеовыставки ко Дню борьбы с наркоманией

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечается ежегодно 26 июня, состоялась презентация видеовыставки «Жизнь без наркотиков», сообщила пресс-служба учреждения.

Экскурсовод Зара Аушева рассказала о вреде и негативных последствиях наркомании для физического и морального здоровья молодежи и социальной стабильности российского общества.

«Сегодня среди многочисленных проблем, стоящих перед российским обществом, проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности, занимает одно из первых мест. Особенно губительно употребление наркотиков в молодежной среде — поражается и настоящее, и будущее общества», — отметила она.

В экспозиции представлены материалы периодической печати о вреде наркотических веществ на организм человека, о взаимоотношении наркозависимых со здоровыми людьми, о профилактике наркозависимости, а также о здоровом образе жизни.

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