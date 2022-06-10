В МКЖР Ингушетии прошла презентация видеовыставки ко Дню борьбы с наркоманией

Экскурсовод Зара Аушева рассказала о вреде и негативных последствиях наркомании для физического и морального здоровья молодежи и социальной стабильности российского общества.

«Сегодня среди многочисленных проблем, стоящих перед российским обществом, проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности, занимает одно из первых мест. Особенно губительно употребление наркотиков в молодежной среде — поражается и настоящее, и будущее общества», — отметила она.

В экспозиции представлены материалы периодической печати о вреде наркотических веществ на организм человека, о взаимоотношении наркозависимых со здоровыми людьми, о профилактике наркозависимости, а также о здоровом образе жизни.