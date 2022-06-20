Презентация

В МКЖР Ингушетии состоится презентация выставки о враче — узнике ГУЛАГа Андрее Пантюхове

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 21 июня состоится презентация выставки Государственного музея политической истории «Единственный защитник заключённого...», сообщила пресс-служба учреждения.

Выставка повествует о судьбах врачей — узников ГУЛАГа. Рискуя собой, эти люди оказывали своим подопечным столь необходимую поддержку, не давая им сломаться нравственно. Будучи сами заключенными, они помогали пациентам справляться с физическими недугами, зачастую организовывали лагерный быт, производство продуктов питания.

Основную часть выставки составляют материалы из личного архива лагерного врача Андрея Максимовича Пантюхова, переданные в дар Государственному музею политической истории в 2020 году.

Документы, фотографии и другие вещи — свидетельства сложного жизненного пути медика, который, не успев получить диплом о высшем образовании, был осужден и провел в заключении 13 лет (с 1934 по 1947 г.).

Отбывая наказание, Пантюхов спас множество жизней, в том числе писателя Варлама Шаламова. Благодарность своему врачу Шаламов пронес через всю жизнь, сделав его прототипом нескольких героев цикла «Колымские рассказы». О Пантюхове написаны мемуарные очерки Варлама Тихоновича — «Пантюхов» и «Сусуман». С 1961 года Пантюхов и Шаламов состояли в переписке, часть писем представлена на выставке.

Начало мероприятия — в 11:00.

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