Выставка повествует о судьбах врачей — узников ГУЛАГа. Рискуя собой, эти люди оказывали своим подопечным столь необходимую поддержку, не давая им сломаться нравственно. Будучи сами заключенными, они помогали пациентам справляться с физическими недугами, зачастую организовывали лагерный быт, производство продуктов питания.

Основную часть выставки составляют материалы из личного архива лагерного врача Андрея Максимовича Пантюхова, переданные в дар Государственному музею политической истории в 2020 году.

Документы, фотографии и другие вещи — свидетельства сложного жизненного пути медика, который, не успев получить диплом о высшем образовании, был осужден и провел в заключении 13 лет (с 1934 по 1947 г.).

Отбывая наказание, Пантюхов спас множество жизней, в том числе писателя Варлама Шаламова. Благодарность своему врачу Шаламов пронес через всю жизнь, сделав его прототипом нескольких героев цикла «Колымские рассказы». О Пантюхове написаны мемуарные очерки Варлама Тихоновича — «Пантюхов» и «Сусуман». С 1961 года Пантюхов и Шаламов состояли в переписке, часть писем представлена на выставке.

Начало мероприятия — в 11:00.