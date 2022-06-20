В МКЖР Ингушетии состоится презентация выставки о враче — узнике ГУЛАГа Андрее Пантюхове
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 21 июня состоится презентация выставки Государственного музея политической истории «Единственный защитник заключённого...», сообщила пресс-служба учреждения.
Выставка повествует о судьбах врачей — узников ГУЛАГа. Рискуя собой, эти люди оказывали своим подопечным столь необходимую поддержку, не давая им сломаться нравственно. Будучи сами заключенными, они помогали пациентам справляться с физическими недугами, зачастую организовывали лагерный быт, производство продуктов питания.
Основную часть выставки составляют материалы из личного архива лагерного врача Андрея Максимовича Пантюхова, переданные в дар Государственному музею политической истории в 2020 году.
Документы, фотографии и другие вещи — свидетельства сложного жизненного пути медика, который, не успев получить диплом о высшем образовании, был осужден и провел в заключении 13 лет (с 1934 по 1947 г.).
Отбывая наказание, Пантюхов спас множество жизней, в том числе писателя Варлама Шаламова. Благодарность своему врачу Шаламов пронес через всю жизнь, сделав его прототипом нескольких героев цикла «Колымские рассказы». О Пантюхове написаны мемуарные очерки Варлама Тихоновича — «Пантюхов» и «Сусуман». С 1961 года Пантюхов и Шаламов состояли в переписке, часть писем представлена на выставке.
Начало мероприятия — в 11:00.