В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по бисероплетению
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошел мастер-класс Ясмины Кодзоевой по изготовлению украшений из бисера, сообщил нашему изданию представитель учреждения.
По словам собеседника, мастерица показала школьницам — участницам мероприятия материалы и инструменты, необходимые при работе с бисером, научила их приемам, применяемым в бисероплетении.
«Благодаря профессиональному наставничеству Ясмины Кодзоевой девочки сумели создать неповторимые украшения, которые оставили себе на память об увлекательном мероприятии», — рассказал собеседник.
Он напомнил, что совместные с Ассоциацией ремесленников Ингушетии мастер-классы в музее проходят в рамках федеральной программы поддержки молодежи «Пушкинская карта».