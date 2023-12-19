Мастер-класс

В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по бисероплетению

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошел мастер-класс Ясмины Кодзоевой по изготовлению украшений из бисера, сообщил нашему изданию представитель учреждения.

По словам собеседника, мастерица показала школьницам — участницам мероприятия материалы и инструменты, необходимые при работе с бисером, научила их приемам, применяемым в бисероплетении.

«Благодаря профессиональному наставничеству Ясмины Кодзоевой девочки сумели создать неповторимые украшения, которые оставили себе на память об увлекательном мероприятии», — рассказал собеседник.

Он напомнил, что совместные с Ассоциацией ремесленников Ингушетии мастер-классы в музее проходят в рамках федеральной программы поддержки молодежи «Пушкинская карта».

 

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