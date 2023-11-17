В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по валянию игрушки

Как рассказал собеседник, участники мероприятия с увлечением осваивали основы валяния игрушек под руководством опытного мастера.

«Они получили ценные навыки и знания, которые позволили им создать уникальные и красочные игрушки своими руками. И, что особенно приятно, каждый участник унес с собой все свои творения», — сказал представитель музея.

По его словам, все участники мастер-класса отметили, что время, проведенное в музее, оказалось не только познавательным, но и очень приятным. Этому способствовала атмосфера творчества и красоты, царящая вокруг, что позволило не только научиться чему-то новому, но и отдохнуть душой, погрузившись в мир искусства и творчества.

Мероприятие было организовано совместно с Ассоциацией ремесленников Ингушетии, добавил собеседник.