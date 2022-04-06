В музее ИЗО Ингушетии прошло мероприятие «Противодействие терроризму»

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В рамках мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся школ г. Карабулака в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошли тематические беседы по защите от влияния терроризма, сообщила пресс-служба учреждения.

В мероприятии приняли участие сотрудники Центра противодействия экстремизму, представители МВД, сотрудники антитеррористического комитета по г. Карабулаку и учащиеся старших классов городской школы № 1.

Началось мероприятие с выступления школьников, которые рассказали о том, что такое терроризм и какие необратимые последствия он с собой несет.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних Пятмат Хамхоева, выступая перед учениками, рассказала о необходимости быть бдительными при общении в социальных сетях и остерегаться знакомств с сомнительными людьми. Как известно, лидеры экстремистских группировок используют интернет для распространения своих идей среди молодежи с целью ввести их в заблуждение и использовать в своих целях.

Также на мероприятии выступили сотрудники Центра противодействия экстремизму по Республике Ингушетия, которые рассказали о самых распространённых методах вербовки среди молодежи и о том, как предостеречь себя от влияния таких людей. Сотрудники ЦПЭ также объяснили, что во избежание нежелательных последствий необходимо незамедлительно сообщить о проявлении (угрозе проявления) терроризма или экстремизма старшим и представителям органов правопорядка, сказано в релизе.

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