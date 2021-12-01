В музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка Султана Гадаборшева «Взгляд на мир»

Поддержать талантливого художника пришли представители Народного собрания, Минкультуры Ингушетии, художники, студенты, родные и друзья Султана Гадаборшева.

Открыла мероприятие заместитель председателя Народного собрания РИ Аза Евлоева. Она поделилась своими впечатлениями от представленных работ и поблагодарила Султана Абдул-Рашидовича за его творчество, а коллектив музея за организацию «теплого и радушного мероприятия, которых так не хватает».

С приветственным словом от министра культуры выступил его заместитель Рустам Таркоев. Он поздравил художника с открытием персональной выставки и выразил уверен, что она займет достойное место в культурной жизни региона и не оставит равнодушным никого.

С поздравлениями и тёплыми словами в адрес Султана Гадаборшева на мероприятии выступили народные художники республики Муса Мартазанов и Хож-Ахмед Имагожев, член регионального Союза художников Айна Буружева, предприниматель Саварбек Султыгов и другие. Все ораторы отметили, что работы виновника торжества отражают его богатую внутреннюю наполненность.

«Первая персональная выставка Султана Гадаборшева — это один из трех совместных творческих проектов нашего музея и Ингушского управления Федеральной почтовой связи, — рассказала директор учреждения Любовь Тумгоева. — Гостям мероприятия представилась уникальная возможность не только познакомиться с живописными работами художника, но также отправить своим родным, друзьям и близким эксклюзивные открытки с изображением картин мастера, подготовленные Почтой России».

Посетить выставку «Взгляд на мир» Султана Гадаборшева можно до 25 декабря текущего года.