В музее краеведения Ингушетии проходит выставка древних артефактов

Гости мероприятия получат возможность ознакомиться с уникальными экспонатами из бронзы, золота, железа и парчи, раскрывающими историю ингушей.

«На выставке будут представлены аланская золотая брошь, шапка амазонки, кольчуга легендарного воина Хучбара, скифский меч акинак, национальный войлочный ковер истинг, курхарс и многое другое. Экскурсоводы во всех подробностях расскажут о каждом артефакте», — подчеркнул наш собеседник.

Выставка продлится до 29 декабря. Приобрести билеты можно, перейдя по ссылке https://vmuzey. com/event/desyat-eksponatov. Действует федеральная программа «Пушкинская карта».