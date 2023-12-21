Выставка

В музее краеведения Ингушетии проходит выставка древних артефактов

0

Музей краеведения республики имени Тугана Мальсагова приглашает посетить выставку предметов древности, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минкультуры.

Гости мероприятия получат возможность ознакомиться с уникальными экспонатами из бронзы, золота, железа и парчи, раскрывающими историю ингушей.

«На выставке будут представлены аланская золотая брошь, шапка амазонки, кольчуга легендарного воина Хучбара, скифский меч акинак, национальный войлочный ковер истинг, курхарс и многое другое. Экскурсоводы во всех подробностях расскажут о каждом артефакте», — подчеркнул наш собеседник.

Выставка продлится до 29 декабря. Приобрести билеты можно, перейдя по ссылке https://vmuzey. com/event/desyat-eksponatov. Действует федеральная программа «Пушкинская карта».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии определили лучших учителей основ безопасности жизнедеятельности
В Ингушетии открыли памятник погибшим росгвардейцам
Благотворительный фонд «Сафмар» подготовил 10 тыс. подарков для детей Ингушетии
Ранивший из ружья четырех односельчан житель Ингушетии приговорен к 8,5 годам тюрьмы
Два человека пострадали после ДТП с возгоранием автомобиля в Ингушетии
Заседание региональной антитеррористической комиссии провел Глава Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил футбольный клуб «Ангушт» с 30-летним юбилеем
Найти пропавших в зоне СВО помогают следователи Ингушетии
Жителю Ингушетии вернули 196 тыс. рублей переплаты за газ после вмешательства прокуратуры
В Ингушетии наградили сотрудников вневедомственной охраны
Команда бойцов ММА Ингушетии выиграла Кубок Дворца спорта «Магас» по мини-футболу

Главное

Яндекс.Метрика

 