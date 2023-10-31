В МВД по Ингушетии напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

Поскольку данные мероприятия не согласованы с органами исполнительной власти республики, полиция предупреждает, что все попытки проведения подобных акций будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности.

«Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там призвали жителей и гостей региона не поддаваться на подобные провокационные действия, а также обратили внимание на необходимость предостеречь от участия в незаконных акциях своих родных и близких, особенно несовершеннолетних детей.

Ранее в сети «Интернет» появились призывы провести митинг в аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова. Директор воздушной гавани республики Магомед Цуров сообщил, что Ингушетия принимает только рейс «Каир — Москва — Магас» и напомнил, что в данном случае речь идет о столице Египта.

«Я на 99% уверен, что это самая настоящая провокация, чтобы подставить наших молодых людей. Я не знаю, кто это делает, но призываю молодежь: не ведитесь на это, не поддавайтесь на такие провокационные призывы», — подчеркнул Магомед Цуров.