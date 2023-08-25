Трудоустройство

В МВД по Ингушетии проходит набор на службу молодых людей

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В МВД по Ингушетии проходит набор на службу молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих полное среднее образование, хорошую физическую подготовку, отслуживших в армии.

В пресс-службе ведомства отметили, что служба в полиции это — стабильное ежемесячное денежное довольствие, карьерный рост, ежегодный оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обеспечение. Кроме того, ежемесячная выплата денежной компенсации за наем жилых помещений и возможность бесплатного получения высшего образования в институтах МВД России.

По вопросам трудоустройства необходимо обратиться в управление по работе с личным составом по адресу: город Магас, улица Кайсына Кулиева, 14. Телефон: 8 (8734) 55-04-61

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