Водоснабжение

В Насыр-Кортском округе Назрани заменили ветхий водопровод

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Власти Назрани привели в нормативное состояние очередной проблемный участок в городе, они заменили более 300 метров водопроводной трубы на улице Газгиреева.

Мэр Урусхан Евлоев, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, проверил ход мероприятий и пообщался с представителями подрядной организации.

По его мнению, замена ветхих сетей — один из главных факторов в улучшении состояния водоснабжения Назрани.

«На улице Газгиреева часто происходили порывы, в связи с чем нами было принято решение заменить водопроводную трубу. Кроме того, мы установили задвижку, что также очень важно, так как в этом районе находится школа и детский сад, где отключение воды вызывало массу проблем», — подчеркнул глава города Урусхан Евлоев.

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