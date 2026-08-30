В Сунже и Карабулаке ограничена подача воды из-за крупной аварии на магистрали 

В ведомстве пояснили, что причиной частых аварий стал критический износ сетей. Металл исчерпал свой ресурс: под давлением трубы лопаются продольными трещинами длиной до 1,5–2 метров, поэтому локально залатать их невозможно, приходится полностью менять целые участки. В связи с необходимостью ремонта работа головной насосной станции временно остановлена.

Отмечается, что в поселках Восточный, Заовражный и Солнечный города Сунжа подача воды возобновится сегодня вечером. В Карабулаке из-за значительной протяженности сетей процесс заполнения системы займет больше времени. Ориентировочно водоснабжение там восстановят завтра, 31 августа, к обеду.

Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и сделать необходимый запас воды.