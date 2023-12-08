Рейд

В Назрани до конца 2023 года будут проверены все торговые предприятия города

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Мэрия Назрани проводит работу по снижению теневой занятости и созданию карты налогового резидента города.

Отмечается, что комиссия по снижению занятости, возглавляемая начальником экономического отдела Магомедом Газдиевым, довольно продолжительное время работает над выявлением и легализацией теневой занятости.

«Эти мероприятия проводятся совместно с представителями Роспотребнадзора, Минтруда Ингушетии, инспектора налоговой службы и правоохранительных органов», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета.

Комиссия осуществляет рейды по всем торговым центрам и рынкам, находящимся на территории Назрани, по выявлению физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в налоговом органе. Предприниматели также проверяются на предмет заключения трудовых договоров.

По словам мэра Урусхана Евлоева, до конца нынешнего года будут проверены все торговые предприятия города на наличие нарушений и приняты меры административного воздействия.

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