Конкурс

В Назрани Ингушетии было подано более 30 заявок на участие в конкурсе на лучшее подсобное хозяйство

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Всего от Назрани подано более 30 заявок на участие в конкурсе на лучшее подсобное хозяйство, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Оцениваются проекты по разным критериям: от разнообразия выращиваемых растений и разводимой живности до условий на участках, создаваемых для развития хозяйства.

На днях представители администрации Назрани посетили хозяйства жителя Гамурзиевского АО Магомеда Мальсагова и жительницы Насыр-Кортского АО Тамары Яндиевой. Было отмечено, что хозяйства процветающие и ухоженные.

Напомним, идея проведения данного конкурса принадлежит Главе субъекта Махмуд-Али Калиматову, который выделяет аграрный сектор среди приоритетных направлений развития республики и улучшения благосостояния людей.

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