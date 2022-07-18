В Назрани Ингушетии было подано более 30 заявок на участие в конкурсе на лучшее подсобное хозяйство

Оцениваются проекты по разным критериям: от разнообразия выращиваемых растений и разводимой живности до условий на участках, создаваемых для развития хозяйства.

На днях представители администрации Назрани посетили хозяйства жителя Гамурзиевского АО Магомеда Мальсагова и жительницы Насыр-Кортского АО Тамары Яндиевой. Было отмечено, что хозяйства процветающие и ухоженные.

Напомним, идея проведения данного конкурса принадлежит Главе субъекта Махмуд-Али Калиматову, который выделяет аграрный сектор среди приоритетных направлений развития республики и улучшения благосостояния людей.