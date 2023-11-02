Демонтаж

В Назрани Ингушетии демонтировали незаконные постройки

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В Назрани демонтировали незаконно возведенные металлические конструкции для торговли на улице Фабричная, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

«Самовольные постройки не только портят общий эстетический вид города, но и существенно влияют на ситуацию на дорогах, так как при возведении подобных пристроек никто не учитывает создание парковочных мест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава города Урусхан Евлоев поручил проанализировать ситуацию по каждому проблемному случаю и пояснил, что при отсутствии документов незаконные строения будут принудительно демонтированы.

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