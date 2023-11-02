В Назрани Ингушетии демонтировали незаконные постройки

«Самовольные постройки не только портят общий эстетический вид города, но и существенно влияют на ситуацию на дорогах, так как при возведении подобных пристроек никто не учитывает создание парковочных мест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава города Урусхан Евлоев поручил проанализировать ситуацию по каждому проблемному случаю и пояснил, что при отсутствии документов незаконные строения будут принудительно демонтированы.