Пресс-конференция

В Назрани Ингушетии прошла пресс-конференция министра спорта республики Али Дошхоклоева

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Во Дворце спорта «Магас» в Назрани прошла пресс-конференция министра спорта Ингушетии Али Дошхоклоева, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики.

Руководитель спортивного ведомства ответил на вопросы представителей региональных и федеральных средств массовой информации.

В рамках пресс-конференции, которая проходила в конференц-зале Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева, Али Дошхоклоев рассказал о наиболее актуальных вопросах развития спорта в регионе, реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Он затронул такие вопросы, как укрепление спортивной инфраструктуры региона, увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом в республике.

В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» в текущем году реализованы мероприятия на общую сумму 25 632,2 тыс. руб.

Дошхоклоев подробно остановился на вопросе увеличения количества занимающихся физкультурой и спортом. При этом, по словам главы Минспорта, рост числа физкультурников ведёт к увеличению продолжительности жизни.

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