В Назрани прошла неформальная встреча представителей власти Ингушетии с спортсменами и тренерами

Мероприятие организовало министерство спорта республики. С приветственным словом от Главы региона к собравшимся обратился премьер Владимир Сластёнин. Глава Миннаца Ингушетии

Ваха Беков высказал слова напутствия спортсменам, среди которых были дзюдоисты братья Халмурзиевы, непобеждённый боец UFC Мовсар Евлоев, борец Бабули Цолоев и др.

Атлеты, получившие слова поддержки от официальных лиц и старших товарищей, презентовали новую форму с символикой Ингушетии. Всего было пошито 90 комплектов формы.