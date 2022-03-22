Встреча

В Назрани прошла неформальная встреча представителей власти Ингушетии с спортсменами и тренерами

0

Во Дворце спорта «Магас» в Назрани прошла неформальная встреча представителей власти Ингушетии с именитыми спортсменами и тренерами.

Мероприятие организовало министерство спорта республики. С приветственным словом от Главы региона к собравшимся обратился премьер Владимир Сластёнин. Глава Миннаца Ингушетии

Ваха Беков высказал слова напутствия спортсменам, среди которых были дзюдоисты братья Халмурзиевы, непобеждённый боец UFC Мовсар Евлоев, борец Бабули Цолоев и др.

Атлеты, получившие слова поддержки от официальных лиц и старших товарищей, презентовали новую форму с символикой Ингушетии. Всего было пошито 90 комплектов формы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В горах Ингушетии сделали противогололедную подсыпку после внезапно выпавшего снега
В Сунже высадили 150 саженцев в рамках акции «Сад памяти»
Команда «Гамурзиево» стала зимним чемпионом Ингушетии по мини-футболу
В Ингушетии возбудили уголовное дело после гибели строителя
В Ингушетии пройдет научно-практическая конференция, посвященная 30-летию республики
31 новый случай Covid-19 зарегистрирован в Ингушетии за сутки
Обувная фабрика в Ингушетии в условиях санкций наращивает производство
Владелица игротеки в Ингушетии ответит в суде за взятку в 200 тыс. рублей полицейскому
Ингушские азербайджанцы отметили праздник Новруз-байрам
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на мастер-класс по художественной лепке
В городе Карабулаке Ингушетии провели рейд по контролю цен на социально значимые товары

Главное

Яндекс.Метрика

 