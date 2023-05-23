Фестиваль

В Назрани провели региональный этап международного фестиваля «Локобол-2023-РЖД»

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На стадионе школы-лицея г. Назрани в Ингушетии прошёл региональный этап международного фестиваля «Локобол-2023-РЖД» среди команд 2011-2012 годов рождения.

По информации портала ingfootball, в результате упорной и бескомпромиссной борьбы в финал соревнований вышли команды «Спартак-Юниор» (Магас) тренера Апти Аушева и «Барт» (Новый Редант) тренера Илеза Евлоева. В полуфинальных встречах «спартаковцы» с минимальным счетом 1:0 обыграли команду «Ангушт-Назрань» (тренер Илез Газдиев), а коллектив из Нового Реданта переиграл барсукинский «Барс» (тренер Руслан Зязиков).

Бронзовые медали соревнований достались «Барсу», а победителем турнира стала команда «Спартак-Юниор», уверенно выигравшая в финале у новоредантцев со счетом 4:0.

Отмечается, что победители и призеры турнира были награждены кубками и дипломами (свидетельствами) соответствующей степени. Индивидуальными призами как лучшие игроки турнира были награждены Ибрагим Тутаев и Ахмед Барахоев из «Спартака-Юниора», Али Льянов и Абдула Тамбиев из «Барта» и Мурад Барахоев из «Барса». Победители регионального турнира примут участие в окружном этапе фестиваля «Локобол».

 

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