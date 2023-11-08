В Назрани высадят более 200 саженцев быстрорастущих деревьев

Мэр Урусхан Евлоев сообщил газете «Ингушетия», что он совместно со своими заместителями определил несколько зон, где будут высажены деревья.

Отмечается, что жителям города предлагается принять участие в голосовании за территории и также представить свои варианты. Муниципалитет отберет наиболее популярный вариант и включит его в список озеленяемых зон. Главным препятствием озеленения могут оказаться лишь подземные коммуникации.

Мэрией предлагаются для голосования следующие зоны: территория вокруг городского пруда, аллея вдоль улица Столичная (территория вдоль 18-этажных домов), территория благоустраиваемого сквера возле школы-лицея.

«Цветущая павловния — это по-настоящему королевское растение. У него есть красивые названия: императорское дерево и адамово дерево. Его также называют кислородное дерево, потому что оно быстро растет и поглощает до 100 тонн углекислого газа с гектара в год, что благоприятно влияет на качество воздуха», — подчеркнули в администрации Назрани.