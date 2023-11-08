Благоустройство

В Назрани высадят более 200 саженцев быстрорастущих деревьев

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Власти Назрани намерены высадить в нескольких городских зонах более 200 саженцев павловнии — красивого быстрорастущего дерева.

Мэр Урусхан Евлоев сообщил газете «Ингушетия», что он совместно со своими заместителями определил несколько зон, где будут высажены деревья.

Отмечается, что жителям города предлагается принять участие в голосовании за территории и также представить свои варианты. Муниципалитет отберет наиболее популярный вариант и включит его в список озеленяемых зон. Главным препятствием озеленения могут оказаться лишь подземные коммуникации.

Мэрией предлагаются для голосования следующие зоны: территория вокруг городского пруда, аллея вдоль улица Столичная (территория вдоль 18-этажных домов), территория благоустраиваемого сквера возле школы-лицея.

«Цветущая павловния — это по-настоящему королевское растение. У него есть красивые названия: императорское дерево и адамово дерево. Его также называют кислородное дерево, потому что оно быстро растет и поглощает до 100 тонн углекислого газа с гектара в год, что благоприятно влияет на качество воздуха», — подчеркнули в администрации Назрани.

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