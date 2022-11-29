В Назрановском районе Ингушетии обсудили осенний призыв со старейшинами сёл
В администрациях сельских поселений Долаково, Кантышево и Плиево Назрановского района обсудили вопросы, связанные с осенним призывом.
В совещании приняли участие начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства Ингушетии Магомед Евлоев, старейшины, имамы и главы сёл.
«Главной целью совещания было донесение информации, связанной со срочной военной службой, до авторитетных жителей сёл, для того, чтобы они в свою очередь поделились ей с молодыми людьми призывного возраста и их родителями», — подчеркнул Магомед Евлоев.
Как отметили организаторы мероприятия, если гражданин призывного возраста не имеет уважительной причины для освобождения от прохождения службы в армии, то он по закону РФ должен отдать долг Родине.