Юбилей

В НБ Ингушетии проходит выставка к 80-летию со дня рождения ученого Хасолта Акиева

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В Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева проходит книжно-иллюстративная выставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения Хасолта Акиева, сообщила пресс-служба учреждения.

Хасолт Алхастович Акиев — заслуженный деятель науки Ингушетии, почетный работник образования и член Союза художников России с 1976 года, кандидат исторических наук. Он опубликовало свыше 50 научных статей по истории народов Северного Кавказа и истории искусства ингушей и чеченцев, подготовил более 45 учеников-художников, несколько тысяч историков и преподавателей начальных классов.

Выставка «Акиев Хасолт Алхастович: ученый, художник, поэт» состоит из трех разделов. Раздел «Ученый-историк» включает библиографическую справку, список научных публикаций в сборниках научных трудов и периодических изданиях. В разделе «Акиев — художник» представлен список основных произведений и сведения об участии в художественных выставках, фотоматериалы. Раздел «Акиев — поэт» знакомит со сведениями о стихах ученого, опубликованных в периодических изданиях, представлены тексты некоторых публикаций.

«Со всеми материалами этой выставки можно ознакомиться в читальном зале Национальной библиотеке. Приглашаем наших читателей», — сказано в релизе.

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