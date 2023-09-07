В ночном ДТП в столице Ингушетии пострадал водитель иномарки
Водитель Mercedes-Benz пострадал в ночной автоаварии в столице республики, он доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по Ингушетии накануне 23:13 мск. Иномарка при въезде в Магас в районе АЗС «Росснефть» врезалась в отбойник, а после вылетела в кювет. При ударе произошла разгерметизация газобаллонного оборудования без возгорания.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.