ДТП

В ночном ДТП в столице Ингушетии пострадал водитель иномарки

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Водитель Mercedes-Benz пострадал в ночной автоаварии в столице республики, он доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по Ингушетии накануне 23:13 мск. Иномарка при въезде в Магас в районе АЗС «Росснефть» врезалась в отбойник, а после вылетела в кювет. При ударе произошла разгерметизация газобаллонного оборудования без возгорания.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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