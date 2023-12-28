В Ногинске открыли памятную доску в честь спасателя из Ингушетии Магомеда Нальгиева

Напомним, 20 сентября в жилом 9-этажном доме в Балашихе произошел взрыв бытового газа, обрушились плиты перекрытия на пятом и шестом этажах. Сотрудник Ногинского центра МЧС Магомед Нальгиев вместе с коллегой Олегом Калмыковым пытался спасти из-под завала мать с ребенком. Но произошло повторное обрушение, которое оборвало сразу четыре жизни.

«Магомед Нальгиев как настоящий спасатель не мог не рисковать жизнью. Он сделал все что мог. Погиб спасая людей. Это подвиг. Это мужественный поступок настоящего человека. Человека с большой буквы», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Родственники, коллеги и представитель администрации возложили цветы к мемориальной доске. А коллеги поделились воспоминаниями о спасателе.

«Его жизнь была яркой, полной подвигов и героических поступков. И не только в чрезвычайных ситуациях, но и в повседневной жизни. Каждый день он оставлял о себе добрую память», — сказал начальник Ногинского спасательного центра МЧС России генерал-майор Евгений Гаврилюк.

Ранее наше издание информировало, что 23 сентября состоялись похороны Магомеда Нальгиева. Проститься с геройски погибшим спасателем в сельское поселение Плиево Назрановского района пришло огромное количество людей, среди которых друзья, сослуживцы, родственники и односельчане, а также руководство и личный состав Главного управления МЧС России по республике.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших спасателей.

«В Москве при разборе завалов многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа, погиб наш земляк Магомед Нальгиев. Его жизнь оборвалась, когда он в очередной раз спасал людей, которые нуждались в нем. Это была его работа. Но на такую работу идут только самые мужественные, понимающие, с каким риском сопряжена их профессия, и все равно делающие такой выбор», — отметил руководитель субъекта.

Магомед Нальгиев посмертно награжден орденом Мужества. 20 октября уходящего года руководитель МЧС России Александр Куренков выразил глубокое соболезнование и вручил орден вдове Магомеда Нальгиева — Марине Абдул-Хамидовне.