В праздничные дни общественный транспорт Ингушетии будет курсировать по графику выходного дня

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В новогодние дни транспортные маршруты, связывающие муниципальные образования и территории Ингушетии, будут работать в соответствии с графиком, сообщили в Минцифры республики.

«Министерством создан оперативный штаб для мониторинга пассажирского транспорта в период с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 года, утвержден график дежурств с назначением ответственных лиц, а также график работы общественного транспорта в период праздничных выходных дней», — отметил заместитель министра промышленности и цифрового развития Ингушетии Шамсудин Боков.

По его словам, в зимние праздники весь общественный транспорт будет курсировать по штатному расписанию графика выходного дня, а также будет действовать региональная горячая линия по вопросам пассажирского транспорта: 8 (8734) 77-25-25 доб. 020 8873222-59-13.

Графики функционирования маршрутов Назрань — Сунжа, Назрань — Магас, Назрань — Малгобек при необходимости будут продлены. Также было отмечено, что дежурства будут организованы и на территории ОАО «Аэропорт «Магас» и на объектах ОАО «РЖД».

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