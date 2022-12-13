В праздничные дни общественный транспорт Ингушетии будет курсировать по графику выходного дня

«Министерством создан оперативный штаб для мониторинга пассажирского транспорта в период с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 года, утвержден график дежурств с назначением ответственных лиц, а также график работы общественного транспорта в период праздничных выходных дней», — отметил заместитель министра промышленности и цифрового развития Ингушетии Шамсудин Боков.

По его словам, в зимние праздники весь общественный транспорт будет курсировать по штатному расписанию графика выходного дня, а также будет действовать региональная горячая линия по вопросам пассажирского транспорта: 8 (8734) 77-25-25 доб. 020 8873222-59-13.

Графики функционирования маршрутов Назрань — Сунжа, Назрань — Магас, Назрань — Малгобек при необходимости будут продлены. Также было отмечено, что дежурства будут организованы и на территории ОАО «Аэропорт «Магас» и на объектах ОАО «РЖД».