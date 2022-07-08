В преддверии Курбан-байрама в Ингушетии тысячи семей получат помощь в виде жертвенного мяса

Напомним, 7 и 8 июля по поручению Главы Ингушетии в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) в республике проходит масштабная благотворительная акция по раздаче жертвенных животных. Региональным Минсельхозом на базе государственных унитарных предприятий организованы площадки по раздаче мелкого рогатого скота, за каждой из которых закреплены ответственные представители ведомства.

Отмечается, что животные закуплены на средства Национального фонда у госпредприятий и местных фермеров.

Помощь получат многодетные и малоимущие семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи погибших сотрудников правоохранительных органов, в том числе и в ходе спецоперации на Украине.

Всего в рамках акции более 2 тысяч семей получат помощь в виде жертвенного мяса крупного и мелкого рогатого скота.