Сенатор от Ингушетии оценил ход строительства новой школы в селе Галашки 

Парламентарий проинспектировал площадку, где возводится новая школа на 200 мест, уделив особое внимание вопросам, обозначенным в числе приоритетных Главой региона Махмуд-Али Калиматовым.

Объект возводится в рамках нацпроекта «Семья». В трехэтажном здании запланированы современные классы, спортивные зоны и помещения для кружковой работы. В разговоре с подрядчиками сенатор акцентировал внимание на соблюдении графика и качества работ.

Также Микаил Илезов побывал в действующей первой школе. Главной проблемой учреждения является регулярное подтопление подвала. Здание уже включено в программу капремонта, однако до начала работ необходимо устранить причину затопления.

Член Совета Федерации от региона отметил, что специалистам необходимо предложить конкретные варианты решения вопроса и рассчитать стоимость работ.