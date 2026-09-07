Прокуратура Малгобека защитила пенсионные права 70-летней горожанки

Прокуратура Малгобека провела проверку по заявлению 70-летней горожанки. Было установлено, что в июне 2025 года размер ее пенсии был снижен на 9 тыс. рублей из-за необоснованных сомнений в достоверности данных о заработке за один из периодов работы.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики, в защиту прав гражданки в суд был направлен иск об обязании восстановить пенсию в прежнем объеме и доплатить удержанные средства.
Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме: женщине восстановлены выплаты и компенсирована недоплата на общую сумму 150 тыс. рублей.