Прокуратура Малгобека защитила пенсионные права 70-летней горожанки

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики, в защиту прав гражданки в суд был направлен иск об обязании восстановить пенсию в прежнем объеме и доплатить удержанные средства.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме: женщине восстановлены выплаты и компенсирована недоплата на общую сумму 150 тыс. рублей.