Зампрокурора Джейрахского района Ингушетии навестил бойцов СВО в больнице 

Отмечается, что в данном медучреждении бойцы проходят медицинскую и психологическую реабилитацию. В ходе приема жалоб на условия содержания или качество оказания помощи от пациентов не поступило.

При этом Андрей Клочко в личной беседе выяснил бытовые и личные проблемы военнослужащих, оказал им необходимую юридическую помощь и дал разъяснения по правовым вопросам.

В прокуратуре подчеркнули, что подобный формат работы с населением ведется на регулярной основе и позволяет оперативно выявлять нарушения закона.