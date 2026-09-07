Ингушетия передала детям Запорожья национальные костюмы для занятий танцами 

Помимо ста рюкзаков, укомплектованных всем необходимым в рамках акции «Собери ребенка в школу», по просьбе руководителя одной из школ города Молочанска юным жителям нового региона передали национальные танцевальные костюмы, чтобы они могли изучать традиционную ингушскую хореографию, отметил вице-премьер региона Игорь Антонов.

Также, по его словам, груз включает оснащение для обеспечения безопасности работы аварийной бригады из республики, которая трудится в Запорожской области. Специалистам передали рации, маскировочные сети и три единицы спецтехники.

Напомним, Ингушетия шефствует над Токмакским районом Запорожской области с 2022 года, регулярно помогая в восстановлении инфраструктуры и решении социальных вопросов.