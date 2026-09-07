В 11 школах Ингушетии представители общества «Знание» провели уроки безопасности

Главными темами обсуждения стали механизмы вовлечения молодежи в противоправную деятельность, распространенные техники манипуляции и способы их распознавания, сообщили газете «Ингушетия» в региональном правительстве.

Проект охватил 11 школ, слушателями стали 550 ребят. Формат встреч предполагал живой диалог: школьники не только получали теорию, но и разбирали реальные кейсы, учились выявлять риски в цифровом пространстве.

Лектор Зарема Цуроева подчеркнула, что злоумышленники редко действуют напрямую. «Чаще все начинается с интереса, дружбы и обещаний. Наша задача: научить ребят замечать эти сигналы до того, как они станут проблемой», — пояснила она.