Антитеррористические учения пройдут в городах Сунжа и Карабулак Ингушетии

В городах Сунжа и Карабулак 10 сентября текущего года запланированы антитеррористические учения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления ФСБ по республике.
Жителей просят не беспокоиться при звуках выстрелов и взрывов, поскольку в рамках маневров будут использоваться свето-шумовые боеприпасы. Возможны кратковременные перекрытия дорог в районах проведения операций.
Ведомство призывает граждан воздержаться от вмешательства в действия правоохранителей и сотрудников силовых структур, не допускать беспорядков на улицах.