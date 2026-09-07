Антитеррористические учения пройдут в городах Сунжа и Карабулак Ингушетии

Жителей просят не беспокоиться при звуках выстрелов и взрывов, поскольку в рамках маневров будут использоваться свето-шумовые боеприпасы. Возможны кратковременные перекрытия дорог в районах проведения операций.

Ведомство призывает граждан воздержаться от вмешательства в действия правоохранителей и сотрудников силовых структур, не допускать беспорядков на улицах.