В предгорной Ингушетии пройдёт слёт волонтёров
С 9 по 12 февраля текущего года на базе спортивно-тренировочного центра Мужичи в предгорной Ингушетии пройдёт слёт волонтёров в рамках проекта «Северо-Кавказская школа добровольца «Поколение 25-35».
Как сообщили в Коммолодёжи республики, согласно проекту в течение четырёх дней будут проведены мастер-классы, тренинги и круглые столы по разным направлениям в сфере добровольчества, социального проектирования и ораторского мастерства.
Кроме того, в ходе мероприятия будут работать различные альтернативные площадки для организации досуга участников слёта.
«Проект нацелен на подготовку лидеров волонтёрского движения, обеспечение преемственности поколений», — сообщили организаторы акции.
Отмечается, что проект также нацелен на развитие и укрепление навыков soft skills лидеров, занимающихся добровольческой деятельностью.