В предгорной Ингушетии пройдёт слёт волонтёров

Как сообщили в Коммолодёжи республики, согласно проекту в течение четырёх дней будут проведены мастер-классы, тренинги и круглые столы по разным направлениям в сфере добровольчества, социального проектирования и ораторского мастерства.

Кроме того, в ходе мероприятия будут работать различные альтернативные площадки для организации досуга участников слёта.

«Проект нацелен на подготовку лидеров волонтёрского движения, обеспечение преемственности поколений», — сообщили организаторы акции.

Отмечается, что проект также нацелен на развитие и укрепление навыков soft skills лидеров, занимающихся добровольческой деятельностью.