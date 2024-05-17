В Ингушетии суд приговорил к 3,5 годам заключения виновника ДТП с пострадавшими

«Суд установил, что ночью 4 июня 2022 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительских прав, управлял автомобилем ВАЗ-21093. На перекрёстке улиц Эсмурзиева и Тутаева в Назрани он ехал по второстепенной дороге. Пренебрегая правилами дорожного движения, мужчина не уступил проезд машине Lada 219070, которая двигалась по главной дороге, и столкнулся с ней. В результате аварии его пассажирка и водитель другой машины получили серьёзные травмы», — рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч. 2 ст. 264 УК России.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок обвиняемый будет в колонии-поселении. Кроме того, осуждённый лишается права управлять транспортными средствами на 2,5 года.