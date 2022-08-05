УФССП

В приемной Президента России руководитель УФССП по Ингушетии проведет прием граждан

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10 августа текущего года в 14 часов в приемной Президента России в Ингушетии руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по республике Максим Шатин проведет личный прием граждан.

Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.

Пием будет проводиться по адресу: город Магас, проспект Идриса Зязикова, д. 2.

«Граждане и представители организаций смогут обратиться по вопросам применения законодательства об исполнительном производстве, в том числе исполнения решений судов и иных уполномоченных органов. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонному номеру 8 (8734) 55-19-84. Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность», — сказал собеседник.

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