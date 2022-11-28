Память

В Пригородном районе улицу села переименуют в честь погибшего участника СВО Ибрагима Патиева

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В селе Куртат (Гадаборшево) Пригородного района улицу переименуют в честь погибшего участника специальной военной операции Ибрагима Патиева. Такое предложение озвучил министр по национальной политике и внешним связям Северной Осетии Алан Багиев.

Как сообщается в Телеграм-канале Миннаца Ингушетии, по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Ваха Беков вместе с коллегой из Северной Осетии посетил семью военнослужащего Патиева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО на территории Украины.

Беков выразил соболезнования отцу погибшего бойца Магомеду Патиеву и выразил готовность в оказании любой необходимой поддержки его семье.

«Весть о трагической гибели нашего земляка мы восприняли с большой болью и сожалением. Это невосполнимое горе, и мы скорбим вместе с вами», — отметил он.

Почтить память погибшего Ибрагима Патиева и выразить слова поддержки его семье прибыли также представители Юнармии Ингушетии и Северной Осетии, сотрудники и руководство администрации села Куртат.

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