Горячая линия

В прокуратуре Ингушетии действует «горячая линия» по вопросам теплоснабжения

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В прокуратуре Ингушетии организована специальная «горячая линия» по вопросам теплоснабжения, которая будет работать круглосуточно.

«Интересующие вопросы можно задать по телефону 8(8734) 55-04-48 (с 9 до 18 часов по будням), 8 (964) 057-97-77 — дежурный по прокуратуре республики (с 18 до 9 часов утра по будням и в выходные дни круглосуточно)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, обращения о нарушениях в сфере теплоснабжения можно направить на адрес электронной почты prokuratura-ri@mail.ru

По всем поступившим заявлениям будут организованы надзорные мероприятия.

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