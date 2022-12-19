В прокуратуре Ингушетии действует «горячая линия» по вопросам теплоснабжения

«Интересующие вопросы можно задать по телефону 8(8734) 55-04-48 (с 9 до 18 часов по будням), 8 (964) 057-97-77 — дежурный по прокуратуре республики (с 18 до 9 часов утра по будням и в выходные дни круглосуточно)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, обращения о нарушениях в сфере теплоснабжения можно направить на адрес электронной почты prokuratura-ri@mail.ru

По всем поступившим заявлениям будут организованы надзорные мероприятия.