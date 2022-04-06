В Пятигорске вручили награды росгвардейцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине

Церемония состоялась во втором военном клиническом госпитале ведомства, сообщает пресс-служба полпредства.

Обращаясь к бойцам, проходящим лечение после полученных ранений, Чайка поблагодарил их за мужество и отвагу. Полпред отметил, что исторически российское воинство всегда было известно своей доблестью на полях сражений. И сегодня молодое поколение с честью продолжает славные традиции своих предшественников.

«Спасибо вам за то, что вы с честью несете имя российского воина, с честью выполняете свой воинский и гражданский долг. Спасибо вашим родителям за то, что они воспитали патриотов, достойных защитников Отечества», — подчеркнул представитель Президента.

В своем выступлении генерал-лейтенант Сергей Захаров отметил, что сотрудники и военнослужащие округа доблестно выполняют поставленные боевые задачи, обеспечивают безопасность нашего Отечества.

Удостоенные высоких наград оказались на передовой с первых дней спецоперации. В ходе боестолкновений с противником они проявили стойкость и самоотверженность: благодаря их действиям подразделения смогли успешно выполнить боевые задачи.

Отличившимся военнослужащим также были вручены благодарственные письма полномочного представителя Президента России в СКФО и ценные подарки.