В Русском театре Ингушетии пройдут курсы актёрского мастерства

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В Русском государственном музыкально-драматическом театре Республики Ингушетия пройдут курсы актёрского мастерства, сообщили в региональном министерстве культуры.

«Данные курсы — это не просто набор тренингов и упражнений. Это ключ в мир театра и возможность развиваться через необычное творческое хобби», — отметил собеседник.

По его словам, участие в настоящем театральном проекте даст возможность регулярно заниматься с профессиональными педагогами и в дальнейшем быть представленным на набор северокавказского курса в театральное высшее учебное заведение.

Подробная информация по телефонам: +7 915 165-92-37, +7 962 646-27-61 (WhatsApp).

 

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