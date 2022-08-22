В Русском театре Ингушетии пройдут курсы актёрского мастерства

«Данные курсы — это не просто набор тренингов и упражнений. Это ключ в мир театра и возможность развиваться через необычное творческое хобби», — отметил собеседник.

По его словам, участие в настоящем театральном проекте даст возможность регулярно заниматься с профессиональными педагогами и в дальнейшем быть представленным на набор северокавказского курса в театральное высшее учебное заведение.

Подробная информация по телефонам: +7 915 165-92-37, +7 962 646-27-61 (WhatsApp).